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Полиция Франции закрыли дело об исчезновении главы Интерпола

Полиция Франции закрыли дело об исчезновении главы Интерпола

Киев  •  УНН

 • 8497 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция Франции закрыли дело об исчезновении главы Интерпола из-за отсутствия доказательств о том, что преступление было совершено именно на территории Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

"Французские полицейские заявили о прекращении расследования об исчезновении и последующего задержания в Китае бывшего президента Интерпола, и не нашли никаких доказательств заявления его жены, которая утверждала, что она получила угрозы в китайском языке после исчезновения ее мужа", - отмечает издание.

При этом ресурс отмечает, ссылаясь на свой источник, знакомый с ходом расследования, что полиция французского города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола, закрыла дело, поскольку не нашла никаких доказательств того, что преступление было совершено именно во Франции.

Сама Грейс Менг сообщила изданию, что не знает о закрытии следствия.

Напомним, решение о задержании экс-президента Интерпола Мэн Хунвея в Китае принималось на самом высоком уровне, и чиновник мог быть замешан в гораздо более серьезном деле, чем просто в причастности к коррупции.

Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвея, пропавшего в Китае, подробно рассказала о полученых телефонных угрозах, из-за которых французские власти поместили ее под защиту полиции.

Как сообщал УНН, 5 октября французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея. Сообщалось, что президента не могли найти после того как он отправился в путешествие на свою Родину - Китай.

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