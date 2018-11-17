Financial Times: россиянин стал кандидатом на пост президента Интерпола

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105075 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110833 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147806 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142911 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135691 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127867 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170044 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118062 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Financial Times: россиянин стал кандидатом на пост президента Интерпола

Financial Times: россиянин стал кандидатом на пост президента Интерпола

Киев  •  УНН

 • 10138 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук объявлен одним из двух претендентов на пост главы этой организации. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times, передает УНН.

Прокопчук с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а вице-президентом международной организации уголовной полиции — с 2016 года.

Его соперником в борьбе за указанную должность станет нынешний исполняющий обязанности президента Интерпола южнокореец Ким Чен Янг. Как отмечает FT, выборы главы организации должны пройти в следующую среду.

Три дня назад стало известно, что французские власти закрыли дело об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. 29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.

По данным СМИ, французские следователи не нашли подтверждения слов жены экс-главы Интерпола об угрозах, а также доказательств того, что в отношении Мэн Хунвея на территории Франции было совершено какое-то преступление, в связи с чем дело было закрыто.

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