МВС: важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією

"Інтерпол може перетворитися на Організацію, яка займається переслідуванням інакодумців на замовлення диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів. Важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами. Якщо ситуацію не змінити зараз, вона може стати серйозним викликом людству, що потягне за собою значні людські жертви", - сказано в заяві.



21 листопада на 87-ій сесії Генасамблеї Інтерпол буде обраний новий Президент Організації.



Найбільші шанси на цю посаду має представник Російської Федерації, генерал-майор поліції, віце-президент Інтерполу Олександр Прокопчук.



У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.



Як повідомляв УНН, Україна пригрозила залишити Інтерпол, якщо його очолить росіянин.