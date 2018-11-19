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МВС: важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією

МВС: важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією

Київ • УНН

 • 7547 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення МВС України у Facebook.

"Інтерпол може перетворитися на Організацію, яка займається переслідуванням інакодумців на замовлення диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів. Важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами. Якщо ситуацію не змінити зараз, вона може стати серйозним викликом людству, що потягне за собою значні людські жертви", - сказано в заяві. 

21 листопада на 87-ій сесії Генасамблеї Інтерпол буде обраний новий Президент Організації.

Найбільші шанси на цю посаду має представник Російської Федерації, генерал-майор поліції, віце-президент Інтерполу Олександр Прокопчук.

У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Як повідомляв УНН, Україна пригрозила залишити Інтерпол, якщо його очолить росіянин

Українські Національні Новини

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