МВД: важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией

"Интерпол может превратиться в организацию, которая занимается преследованием инакомыслящих на заказ диктаторских, авторитарных и тоталитарных режимов. Важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами. Если ситуацию не изменить сейчас, она может стать серьезным вызовом человечеству, что повлечет за собой значительные человеческие жертвы", - говорится в заявлении.



21 ноября на восемьдесят седьмой сессии Генассамблеи Интерпол будет избран новый Президент Организации.



Наибольшие шансы на эту должность имеет представитель Российской Федерации, генерал-майор полиции, вице-президент Интерпола Александр Прокопчук.



В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.



Как сообщал УНН, Украина пригрозила оставить Интерпол, если его возглавит россиянин.