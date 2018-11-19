Україна пригрозила залишити Інтерпол, якщо його очолить росіянин

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна розгляне питання про призупинення свого членства в організації Інтерпол, якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, росіянин Александр Прокопчук. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“Ймовірне президентство Росії в Інтерполі — абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті — Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО (International Criminal Police Organization, Інтерпол — ред.)”, — написав міністр.

Як повідомляв УНН, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента организації.

У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Зокрема, депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс заявила, що держави ЄС мають вийти з Інтерполу, якщо російський віце-президент стане керівником Інтерполу.

Питання зміни голови Інтерполу стало актуальним після того, як в жовтні стало відомо про зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялося, що президента не могли знайти після того, як він відправився в подорож на свою Батьківщину — Китай.

Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО pic.twitter.com/T7iIqL6oGn

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 листопада 2018 р.

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