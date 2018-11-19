Україна пригрозила залишити Інтерпол, якщо його очолить росіянин

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна розгляне питання про призупинення свого членства в організації Інтерпол, якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, росіянин Александр Прокопчук. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.