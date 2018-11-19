Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в организации Интерпол, если должность президента организации получит действующий вице-президент, россиянин Александр Прокопчук. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
“Возможное президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ICPO (International Criminal Police Organization, Интерпол — ред.)”, — написал министр.
Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.
В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.
В частности, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что ЕС должны выйти из Интерпола, если российский вице-президент станет руководителем Интерпола.
Вопрос смены главы Интерпола стало актуальным после того, как в октябре стало известно об исчезновении президента Интерпола Мэн Хунвея. Сообщалось, что президента не могли найти после того, как он отправился в путешествие на свою Родину — Китай.
Вероятно президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ИСРО pic.twitter.com/T7iIqL6oGn— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 ноября 2018