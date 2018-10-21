Дружина екс-глави Інтерполу припускає, що він може вже бути мертвий

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Дружина колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея, який зник у Китаї, Грейс Мен заявила, що немає впевненості у тому, що її чоловік живий. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.