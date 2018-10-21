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Дружина екс-глави Інтерполу припускає, що він може вже бути мертвий

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Дружина колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея, який зник у Китаї, Грейс Мен заявила, що немає впевненості у тому, що її чоловік живий. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Це політичне переслідування і я не впевнена, що він ( Мен Хунвей- ред.) ще живий", - сказала дружина колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея, який зник у Китаї, Грейс Мен.

Жінка також направила офіційний запит до уряду Китаю з вимогою назвати їй точне місцеперебування свого чоловіка.

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Як повідомляв УНН, у неділю, 8 жовтня, стало відомо, що Мен Хунвей, який також обіймає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР, підозрюється у порушенні закону цієї країни і китайська влада проводить перевірку щодо нього.

Раніше генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні отримав заяву про відставку Мен Хунвея з посади президента організації, яка набрала чинності негайно.

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