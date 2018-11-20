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Сенатори США виступили проти обрання росіянина головою Інтерполу

Сенатори США виступили проти обрання росіянина головою Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Американські сенатори - члени Гельсінської комісії закликали членів адміністрації президента США Дональд Трампа і Інтерполу виступити проти кандидатури росіянина Олександра Прокопчука на посаду президента Інтерполу. Про це йдеться у спільній заяві членів Гельсінської комісії - сенаторів-демократів Джин Шахін і Кріса Кунса та республіканців Роджера Вікера і Марко Рубіо, передає УНН.

"Обрання генерал-майора Олександра Прокопчука новим президентом Інтерполу буде схоже на те, як запустити лисицю в курник", - відзначили сенатори.

"Росія регулярно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів. Олександр Прокопчук особисто був залучений в цю стратегію залякування, яка врешті прагне послабити демократичні інститути і зміцнити авторитарний режим Путіна. Якщо в середу він буде обраний президентом Генеральної Асамблеї Інтерполу, ми не сумніваємося, що пан Прокопчук буде і далі зловживати практикою розсилки "червоних повідомлень" Інтерполу і блокувати зусилля з проведення значущих реформ, які тривають", - йдеться у заяві.

Крім того, зазначено, що "потенційний доступ, який він (Прокопчук - ред.) отримає до чутливих даних правоохоронних органів, зміцнить здатність Кремля переслідувати критиків, які живуть за межами Росії, і допоможе іншим авторитарним режимам, які прагнуть зробити те ж саме". "З цих причин ми закликаємо всіх 192 членів виступити за цілісність Інтерполу як законного міжнародного правоохоронного механізму і голосувати проти пана Прокопчука. Ми продовжуємо закликати нашу адміністрацію використовувати свій голос, мандат і вплив, щоб гарантувати, що Інтерпол більше не може бути використаний Путіним і іншими диктаторами в їх власних мерзенних цілях", - зазначено в заяві американських сенаторів.

Також зазначено, що Російська Федерація є однією з країн, які "найбільш активно використовують систему "червоних повідомлень" Інтерполу, у якій повідомлення про арешт направляються всім країнам-членам".

"Росія використовувала систему "червоних повідомлень" для переслідування російських дисидентів, критично налаштованих американців та інших осіб, які виступають проти агресії Кремля по всьому світу. Кандидат в президенти Інтерполу генерал-майор Олександр Прокопчук був особливо залучений у кампанію Кремля з переслідування, яка триває, оскільки він займав посаду голови Національного центрального бюро Росії з 2011 року", - додали сенатори.

Як повідомляв УНН, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на посаду президента організації. У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Україна пригрозила залишити Інтерпол, якщо його очолить росіянин.

Нагадаємо, півсотні правозахисних організацій проти обрання росіянина президентом Інтерполу.

Голосування за наступного президента Інтерполу відбудеться на Генеральній асамблеї Інтерполу у Дубаї у середу, 21 листопада.

Питання зміни голови Інтерполу стало актуальним після того, як в жовтні стало відомо про зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялося, що президента не могли знайти після того, як він відправився в подорож на свою Батьківщину - Китай.

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