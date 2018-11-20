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Великобритания пересмотрит свое участие в Интерполе, если главой выберут росиянина

Великобритания пересмотрит свое участие в Интерполе, если главой выберут росиянина

Киев  •  УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Великобритания пересмотрит свое участие в Интерполе в случае, если председателем организации изберут россиянина Александра Прокопчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Правительство (Великобритании - ред.) находится под давлением со стороны всего политического спектра страны, по той причине, чтобы пересмотреть участие Великобритании в Интерполе в случае, если глобальная организация сотрудничества в области полицейской деятельности выберет российского чиновника на пост президента на этой неделе", - говорится на сайте британского издания.

Винс Кабель, лидер либерально-демократической партии Великобритании, обеспечил срочный созыв по этому вопросу, заявил, что Прокопчук, который сейчас является одним из вице-президентов Интерпола, был "непосредственно ответственным" за злоупотребление системой так называемой "красной" информации об организации, чтобы ориентировать деятельность организации на критиков Кремля, таких как американский британский финансист Уильям Браудер.

"Может министр подтвердить, что британское правительство делает все возможное, чтобы выступить против кандидатуры господина Прокопчука?" - спросил на собрании Винс Кабель Министерка иностранных дел Великобритании Харриет Болдуин.

Кабель добавил, победа Прокопчука будет "абсолютным оскорблением для жертв атаки Солсбери".

Болдуин подтвердила, что Великобритания поддерживает альтернативного кандидата.

"Мы не спекулируем на результатах выборов, но Великобритания поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности президента Кима Чен Яна", - ответила она.

В свою очередь, депутат Том Тугендхат заявил, что он обеспокоен перспективой избрания Прокопчук.

"Это действительно чрезвычайная ситуация, при которой на должности может оказаться не просто лиса, которая отвечает за котлету, а настоящего убийца, который является ответственным за расследование убийства", - сказал депутат Тугендхат.

"Может (Болдуин - ред.) присоединиться ко мне, сказав, что если состоится избрание Прокопчука, нам придется очень, очень серьезно посмотреть на наше сотрудничество с такой дискредитированной и так поврежденной организацией (Интерпол - ред.)?"

Напомним, Литва планирует выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука. По словам главы МВД Литвы Еймутиса Мисюнаса, в случае, если нынешний вице-президент Интерпола Александр Прокопчук победит на выборах, "Интерпол будет политизированным орудием режимной расправы".

Напомним, ранее американские сенаторы - члены Хельсинкской комиссии призвали членов администрации президента США Дональд Трампа и Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента интерпола.

Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Напомним, полсотни правозащитных организаций против избрания русского президентом Интерпола.

Голосование президента Интерпола пройдет на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае в среду, 21 ноября.

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