Литва планує вийти з Інтерполу в разі обрання Прокопчука
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Литва буде прагнути до того, щоб главою міжнародної організації поліції Інтерполу ні обраний претендує на цю посаду представник Росії Олександр Прокопчук, заявило у вівторок литовське міністерство внутрішніх справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfі.
За словами глави МВС Литви Еймутіса Місюнаса, в разі, якщо нинішній віце-президент Інтерполу О. Прокопчук переможе на виборах, "Інтерпол стане політизованим знаряддям режимної розправи".
Якщо главою Інтерполу буде обрано представника Росії Олександр Прокопчук, то Литва буде змушена розглянути можливість виходу з цієї організації, заявив у вівторок парламент країни.
"Якщо О. Прокопчук буде обраний главою Інтерполу, то Литва разом з іншими демократичними країнами повинна буде негайно розглянути можливість виходу з цієї організації", - йдеться в резолюції, прийнятій у вівторок сеймом Литви. За цю резолюцію проголосували 88 депутатів, не було жодної особи, яка б голосувала проти, сім утрималися.
Нагадаємо, раніше американські сенатори - члени Гельсінкської комісії закликали членів адміністрації президента США Дональд Трампа і Інтерполу виступити проти кандидатури росіянина Олександра Прокопчука на пост президента Інтерполу.
Як повідомляв УНН, росіянин Олександр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента організації. В ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.
Україна пригрозила вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.
Нагадаємо, півсотні правозахисних організацій проти обрання росіянина президентом Інтерполу.
Голосування за президента Інтерполу буде проведено на Генеральній асамблеї Інтерполу в Дубаї в середу, 21 листопада.