Литва планує вийти з Інтерполу в разі обрання Прокопчука

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Литва буде прагнути до того, щоб главою міжнародної організації поліції Інтерполу ні обраний претендує на цю посаду представник Росії Олександр Прокопчук, заявило у вівторок литовське міністерство внутрішніх справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfі.