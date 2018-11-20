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Литва планирует выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука

Литва планирует выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука

Киев  •  УНН

 • 7870 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Литва будет стремиться к тому, чтобы главой международной организации полиции Интерпола не был избран претендующий на этот пост представитель России Александр Прокопчук, заявило во вторник литовское министерство внутренних дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfі. 

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в случае, если нынешний вице-президент Интерпола А. Прокопчук победит на выборах, "Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы".

Если главой Интерпола будет избран представитель России Александр Прокопчук, то Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из этой организации, заявил во вторник парламент страны.

"Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в резолюции, принятой во вторник сеймом Литвы. За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голосовавшего против, семь воздержались.

Напомним, ранее американские сенаторы - члены Хельсинкской комиссии призвали членов администрации президента США Дональд Трампа и Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента Интерпола.

Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Напомним, полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола.

Голосование за президента Интерпола будет проведено на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае в среду, 21 ноября.

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