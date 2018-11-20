В МЗС прокоментували родинні зв’язки постпреда України при ОБСЄ зі скандальним кандидатом на пост глави Інтерполу

“Боротьба України проти російської агресії — це війна за остаточний розпад російсько-радянської імперії. Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів”, — зазначили у міністерстві.

У МЗС наголосили, що для багатьох конфлікт двох країн став справжньою особистою трагедією, але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає.

“За весь час після початку російської збройної агресії проти України не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати Постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України. Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів”, — наголосили у МЗС.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що Ігор Прокопчук є молодшим рідним братом кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука і вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив напередодні, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в організації Інтерпол, якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, росіянин Александр Прокопчук.