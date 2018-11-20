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В МИД прокомментировали родственные связи постпреда Украины при ОБСЕ со скандальным кандидатом на пост главы Интерпола

В МИД прокомментировали родственные связи постпреда Украины при ОБСЕ со скандальным кандидатом на пост главы Интерпола

Киев  •  УНН

 • 18983 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины относительно родственных связей Постпреда Украины при ОБСЕ с кандидатом на пост главы Интерпола из РФ, передает УНН.

“Борьба Украины против российской агрессии — это война за окончательный распад российско-советской империи. Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников”, — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что для многих конфликт двух стран стал настоящей личной трагедией, но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает.

“За все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины. Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит само за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров”, — отметили в МИД.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Игорь Прокопчук является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука и уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил накануне, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в организации Интерпол, если должность президента организации получит действующий вице-президент, русский Александр Прокопчук.

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