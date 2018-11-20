Аваков обговорив з генсеком Інтерполу можливе обрання росіянина головою організації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів двосторонню зустріч з Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, на якій обговорив неприпустимість обрання представника РФ Александра Прокопчука на пост президента організації. Про це Аваков написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Провів двосторонню зустріч з Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обговорили успішне партнерство України в Інтерполі і висловили чітку позицію про неприпустимість обрання представника РФ на пост президента. Ще раз акцентував аргументи України про неприйнятність такого рішення”, — написав він.
Нагадаємо, напередодні Аваков заявив, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в організації Інтерпол, якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, росіянин Прокопчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МЗС прокоментували родинні зв’язки постпреда України при ОБСЄ зі скандальним кандидатом на пост глави Інтерполу
Як повідомляв УНН, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента организації.
Провів двосторонню зустріч з Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обговорили успішне партнерство України в Інтерполі і висловили чітку позицію про неприпустимість обрання представника РФ на пост президента. Ще раз акцентував аргументи України про неприйнятність такого рішення pic.twitter.com/ZVlIDczgsA— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 ноября 2018 г.