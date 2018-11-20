Аваков обговорив з генсеком Інтерполу можливе обрання росіянина головою організації

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів двосторонню зустріч з Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, на якій обговорив неприпустимість обрання представника РФ Александра Прокопчука на пост президента організації. Про це Аваков написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.