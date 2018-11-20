Аваков обсудил с генсеком Интерпола возможное избрание россиянина главой организации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел двустороннюю встречу с Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, на которой обсудил недопустимость избрания представителя РФ Александра Прокопчука на пост президента организации. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Провел двустороннюю встречу с Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обсудили успешное партнерство Украины в Интерполе и выразили четкую позицию о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента. Еще раз акцентировал аргументы Украины о неприемлемости такого решения", - написал он.
Напомним, накануне Аваков заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в организации Интерпол, если должность президента организации получит действующий вице-президент, россиянин Прокопчук.
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Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.
Провел двустороннюю встречу с Генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обсудили успешное партнерство Украины в Интерполе и выразили четкую позицию о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента. Еще раз акцентировал аргументы Украины о неприемлемости такого решения pic.twitter.com/ZVlIDczgsA- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 ноября 2018 г.