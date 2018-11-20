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США закликають голосувати за представника Південної Кореї на пост глави Інтерполу

США закликають голосувати за представника Південної Кореї на пост глави Інтерполу

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Влада США підтримує кандидатуру представника Південної Кореї Кім Чен Янга на пост директора Інтерполу та закликають інші країни голосувати за нього. Про це у вівторок заявив держсекретар США Майкл Помпео під час брифінгу в Держдепартаменті, передає УНН із посиланням на Fox News.

“Ми рішуче підтримуємо Кім Чен Янга, який зараз виконує обов’язки президента. Ми закликаємо всі країни та організації вибрати чесного та викликаючого довіру лідера, який буде представляти один із найважливіших міжнародних правоохоронних органів. Ми вважаємо, що Кім Чен Янг буде відповідним керівником” , - сказав шеф американської дипломатії.

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Як раніше інформував УНН, колишній глава Інтерполу Мен Хунвей подав у відставку в жовтні після того, як був затриманий у КНР за підозрою в корупції. Москва сподівається, що на виборах глави Інтерполу, які пройдуть 21 листопада, перемогу здобуде російський кандидат Олександр Прокопчук. В ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

У свою чергу, Україна пригрозила вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин. 

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“Ймовірне президентство Росії в Інтерполі — абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті — Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО (International Criminal Police Organization, Інтерпол — ред.)”, — написав у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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