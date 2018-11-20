США закликають голосувати за представника Південної Кореї на пост глави Інтерполу

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Влада США підтримує кандидатуру представника Південної Кореї Кім Чен Янга на пост директора Інтерполу та закликають інші країни голосувати за нього. Про це у вівторок заявив держсекретар США Майкл Помпео під час брифінгу в Держдепартаменті, передає УНН із посиланням на Fox News.