США призывают голосовать за представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Власти США поддерживают кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на пост директора Интерпола и призывают другие страны голосовать за него. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга в Госдепартаменте, передает УНН со ссылкой на Fox News.
“Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который в настоящий момент исполняет обязанности президента. Мы призываем все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера, который будет представлять один из важнейших международных правоохранительных органов. Мы считаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем”, — сказал шеф американской дипломатии.
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Как ранее информировал УНН, бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в КНР по подозрению в коррупции. Москва надеется, что на выборах главы Интерпола, которые пройдут 21 ноября, победу одержит российский кандидат Александр Прокопчук. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.
В свою очередь, Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.
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“Вероятное президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ИСРО (International Criminal Police Organization, Интерпол — ред.)”, — написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.