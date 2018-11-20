США призывают голосовать за представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105924 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112075 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136261 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128116 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170846 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США призывают голосовать за представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола

США призывают голосовать за представителя Южной Кореи на пост главы Интерпола

Киев  •  УНН

 • 9053 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Власти США поддерживают кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на пост директора Интерпола и призывают другие страны голосовать за него. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга в Госдепартаменте, передает УНН со ссылкой на Fox News.

“Мы решительно поддерживаем Ким Чен Янга, который в настоящий момент исполняет обязанности президента. Мы призываем все страны и организации выбрать честного и вызывающего доверие лидера, который будет представлять один из важнейших международных правоохранительных органов. Мы считаем, что Ким Чен Янг будет подходящим руководителем”, — сказал шеф американской дипломатии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания пересмотрит свое участие в Интерполе, если председателем будет избран россиянин

Как ранее информировал УНН, бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в КНР по подозрению в коррупции. Москва надеется, что на выборах главы Интерпола, которые пройдут 21 ноября, победу одержит российский кандидат Александр Прокопчук. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

В свою очередь, Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола

“Вероятное президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ИСРО (International Criminal Police Organization, Интерпол — ред.)”, — написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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