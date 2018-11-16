Сегодня вечером украинцы смогут наблюдать "космическое шоу"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня вечером украинцы смогут наблюдать на ночном небе за метеоритным дождем, яркой Луной и Марсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Вечером 16 ноября Марс и Луна пройдут по южному небу. При этом около 60% диска Луны будет ярко подсвечиваться", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в сообщении добавляется, что Марс и Луна будут видны также утром 17 ноября. Планета Венера, в свою очередь, встретится с одной из самых ярких звезд - Спика.
"Яркий Марс и Луна будут видны и на утро 17 ноября, когда они поднимутся над восточным горизонтом незадолго до рассвета. Планета Венера в свою очередь встретит звезду Спика в созвездии Девы. Спика является одной из 20 самых ярких звезд в небе, однако на этот раз она будет полностью закрыта Венерой", - добавляют в сообщении.
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Также, украинцы смогут наблюдать метеоритный дождь Леониды в ночь с 17 на 18 ноября.
"Большим событием недели является метеоритный дождь Леонида. Пик звездопада будет в ночь с 17 на 18 ноября от полуночи до рассвета. Метеоритный поток Леониды, как правило, быстро двигается. Яркие полосы будут появляться в небе с частотой до 20 раз в час" , - резюмируют в сообщении.
Как сообщал УНН, звездопад Персеиды, который происходит ежегодно в августе, был зафиксирован фотографами и медиа со всего мира.