Сьогодні ввечері українці зможуть спостерігати "космічне шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні ввечері українці зможуть спостерігати на нічному небі за метеоритним дощем, яскравим Місяцем та Марсом. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
"Увечері 16 листопада Марс і Місяць пройдуть по південному небу. При цьому близько 60% диска Місяця буде ярко підсвічуватись", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, в повідомленні додається, що Марс і Місяць буде видно також зранку 17 листопада. Планета Венера, у свою чергу, зустрінеться з однією з найяскравіших зірок - Спікою.
"Яскравий Марс і Місяць буде видно і на ранок 17 листопада, коли вони піднімуться над східним горизонтом незадовго до світанку. Планета Венера у свою чергу зустріне Спіку в сузір'ї Діви. Спіка є однією з 20 найяскравіших зірок в небі, проте цього разу вона буде повністю закрита Венерою", - додають в повідомленні.
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Також, українці зможуть спостерігати метеоритний дощ Леоніди у ніч з 17 на 18 листопада.
"Великою подією тижня є метеоритний дощ Леоніда. Пік зорепаду буде у ніч з 17 на 18 листопада від півночі до світанку. Метеоритний потік Леоніди, як правило, швидко рухається. Яскраві смуги будуть з'являтись у небі з частотою до 20 разів на годину", - резюмують в повідомленні.
Як повідомляв УНН, зорепад Персеїди, який відбувається щороку у серпні, був зафіксований фотографами та медіа з усього світу, які поділилися світлинами цього захоплюючого явища.