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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зорепад Персеїди показали фотографи з усього світу

Київ • УНН

 • 22079 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зорепад Персеїди, який відбувається щороку у серпні, досяг піку у ці вихідні, і фотографи та медіа з усього світу поділилися світлинами цього захоплюючого явища, передає УНН.

Зорепад Персеїди показали фотографи з усього світу

Цього року, за словами астрономів, зорепад сягав від 50 до 100 метеорів на годину.

Нагадаємо, сонячне затемнення у серпні змогли побачити жителі півночі Європи.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня можна було побачити надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримав "кривавий" відтінок.

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