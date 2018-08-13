Зорепад Персеїди показали фотографи з усього світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зорепад Персеїди, який відбувається щороку у серпні, досяг піку у ці вихідні, і фотографи та медіа з усього світу поділилися світлинами цього захоплюючого явища, передає УНН.
Цього року, за словами астрономів, зорепад сягав від 50 до 100 метеорів на годину.
Нагадаємо, сонячне затемнення у серпні змогли побачити жителі півночі Європи.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня можна було побачити надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримав "кривавий" відтінок.