Звездопад Персеиды показали фотографы со всего мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Звездопад Персеиды, который происходит ежегодно в августе, достиг пика в эти выходные, и фотографы и медиа со всего мира поделились фотографиями этого захватывающего явления, передает УНН.
В этом году, по словам астрономов, звездопад достигал от 50 до 100 метеоров в час.
Напомним, солнечное затмение в августе смогли увидеть жители севера Европы.
Как сообщал УНН, в конце июля можно было увидеть очень длительное лунное затмение, во время которого Луна получила "кровавый" оттенок.