Звездопад Персеиды показали фотографы со всего мира

В этом году, по словам астрономов, звездопад достигал от 50 до 100 метеоров в час.

Напомним, солнечное затмение в августе смогли увидеть жители севера Европы.

Как сообщал УНН, в конце июля можно было увидеть очень длительное лунное затмение, во время которого Луна получила "кровавый" оттенок.