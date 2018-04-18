В метеоритах знайдені алмази
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вчені з Франції, Німеччини та Швейцарії з'ясували, що алмази з урейлітов Альмагата Сітта, швидше за все, утворилися всередині протопланети величиною з Меркурій або Марс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nature Communications.
Ці метеорити утворилися під час вибуху астероїда TC3 на висоті близько 50 кілометрів від землі і впали у нубійську пустелю на півночі Судану в жовтні 2008 року.
Знайдені після вибуху метеорити в основному складалися з крупнозернистих порід (олівіну і піроксену), які могли утворитися в мантії "планети-зародка", а концентрація вуглецю в них була незвично високою.
Більш того, недавні спостереження показали, що урейліти Альмагата Сітта містять порівняно великі алмазні зерна, які могли утворитися тільки при високому тиску всередині протопланети, і виключили для них інші гіпотези формування.
Як повідомляв УНН, перший весняний зорепад - Ліріди, почався вчора і триватиме до 25 квітня. Найяскравіше зоряне шоу очікується 22-23 квітня.