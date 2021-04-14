Сегодня суд рассмотрит дело в отношении недостоверного декларирования доходов отстраненного судьи Тупицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Голосеевский районный суд сегодня рассмотрит дело в отношении недостоверного декларирования отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Детали
Информируют, что дело о декларировании недостоверных сведений бывшего судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого будет рассмотрено в среду в 14:00.
Напомним, Верховный Суд отложил до 20 мая слушания дела по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного суда.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил , что решение о Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.
29 февраля в Верховном суде обжаловали указ Зеленского отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (Назка) начало полную проверку деклараций еще 27 человек. Среди них - министры, заместители министров, судьи Конституционного и Верховного Судов.