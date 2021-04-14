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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 46125 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 121266 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 176735 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179306 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 263385 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 305333 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155808 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142760 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Сегодня суд рассмотрит дело в отношении недостоверного декларирования доходов отстраненного судьи Тупицкого

Сегодня суд рассмотрит дело в отношении недостоверного декларирования доходов отстраненного судьи Тупицкого

Киев  •  УНН

 • 23269 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Голосеевский районный суд сегодня рассмотрит дело в отношении недостоверного декларирования отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Детали

Информируют, что дело о декларировании недостоверных сведений бывшего судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого будет рассмотрено в среду в 14:00.

Напомним, Верховный Суд отложил до 20 мая слушания дела по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного суда.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил , что решение о Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

29 февраля в Верховном суде обжаловали указ Зеленского отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (Назка) начало полную проверку деклараций еще 27 человек. Среди них - министры, заместители министров, судьи Конституционного и Верховного Судов.

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