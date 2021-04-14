Сьогодні суд розгляне справу щодо недостовірного декларування доходів відстороненого судді Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голосіївський районний суд сьогодні розгляне справу щодо недостовірного декларування відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАЗК.
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Інформують, що справа про декларування недостовірних відомостей колишнього судді Конституційного Суду України Олександра Тупицького буде розглянута у середу о 14:00.
Нагадаємо, Верховний Суд відклав до 20 травня слухання справи за позовом Олександра Тупицького про його відсторонення від посади судді Конституційного суду.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.
29 березня у Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 27 осіб. Серед них — міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного Судів.