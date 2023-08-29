Сегодня начинается 80-й Венецианский кинофестиваль: как будет представлена Украина

ukru
15:57 • 42043 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 93801 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 100469 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 83412 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 81230 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107668 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130268 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 165326 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196765 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137149 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 32334 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 25900 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 105493 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100402 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 88515 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 165313 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196751 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139535 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146213 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 24132 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 88515 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118774 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154602 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161567 просмотра
Актуальное
Сегодня начинается 80-й Венецианский кинофестиваль: как будет представлена Украина

Сегодня начинается 80-й Венецианский кинофестиваль: как будет представлена Украина

Киев • УНН

 • 658049 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня в Италии начинается юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. Украина тоже примет участие в этом престижном кинофоруме, пишет УНН.

Начнется фестиваль показом фильма режиссера Эдоардо Де Анджелиса “Капитан”, а завершится 9 сентября демонстрацией фильма “Общество снега” режиссера Хуана Антонио Байона.

За главный приз фестиваля — Золотого льва в этом году сразятся 23 ленты. Главой жюри фестиваля в этом году стал известный режиссер Дамьен Шазель.

Как будет представлена Украина

Украинские фильмы не попали в основную конкурсную программу. В то же время, в рамках программы Orizzonti Extra покажут фильм украинского режиссера Анны Бурячковой “Навсегда-Навсегда” о жизни киевских подростков в конце 90-х годов.

В программе Giornate degli Autori будет представлена лента совместного производства Украины, Словакии и Чехии “Фотофобия” режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика.
Фильм рассказывает историю парня, который вместе с родителями живет на станции харьковского метро, и они боятся выпускать его на улицу, ведь свет является символом войны и опасности.

В программе Venice Classics будет представлена украинская классика — “Тени забытых предков” Сергея Параджанова.

Кроме этого, в рамках фестиваля состоится премьера иммерсивного проекта “Первые сутки”, идея которого — благодаря виртуальной реальности переместить зрителей в события первого дня полномасштабного российского вторжения. В частности, в Бучу и Бородянку.

Также 6 сентября состоится в Spazio Incontri в отеле Excelsior состоится Украинский день Венецианского фестиваля, который будет включать проведение двух панелей: “Украинская киноиндустрия во время войны” и “Снимать в Украине: Поддержка и сотрудничество”.

Стоит знать

В 2019 году в программе Orizzonti Венецианского кинофестиваля победил фильм “Атлантида” режиссера Валентина Васяновича.

Действие фильма разворачивается в 2025 году. После победы Украины в войнах с россией главный герой возвращается домой. На востоке Украины все предприятия остановились, и территория стала безлюдной, поэтому практически невозможно найти работу. К тому же у мужчины развивается посттравматический стресс.

Дополнительно

Венецианский кинофестиваль был основан в 1932 году как кинематографическая часть Венецианского биеннале - выставки современного искусства, уже существовавшей несколько лет. Он до сих пор официально сохраняет тогдашнее название “Международная выставка кинематографического искусства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился первый трейлер документального фильма Шона Пенна о войне в Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы