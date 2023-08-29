Сегодня начинается 80-й Венецианский кинофестиваль: как будет представлена Украина

Начнется фестиваль показом фильма режиссера Эдоардо Де Анджелиса “Капитан”, а завершится 9 сентября демонстрацией фильма “Общество снега” режиссера Хуана Антонио Байона.

За главный приз фестиваля — Золотого льва в этом году сразятся 23 ленты. Главой жюри фестиваля в этом году стал известный режиссер Дамьен Шазель.

Как будет представлена Украина

Украинские фильмы не попали в основную конкурсную программу. В то же время, в рамках программы Orizzonti Extra покажут фильм украинского режиссера Анны Бурячковой “Навсегда-Навсегда” о жизни киевских подростков в конце 90-х годов.

В программе Giornate degli Autori будет представлена лента совместного производства Украины, Словакии и Чехии “Фотофобия” режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика.

Фильм рассказывает историю парня, который вместе с родителями живет на станции харьковского метро, и они боятся выпускать его на улицу, ведь свет является символом войны и опасности.

В программе Venice Classics будет представлена украинская классика — “Тени забытых предков” Сергея Параджанова.

Кроме этого, в рамках фестиваля состоится премьера иммерсивного проекта “Первые сутки”, идея которого — благодаря виртуальной реальности переместить зрителей в события первого дня полномасштабного российского вторжения. В частности, в Бучу и Бородянку.

Также 6 сентября состоится в Spazio Incontri в отеле Excelsior состоится Украинский день Венецианского фестиваля, который будет включать проведение двух панелей: “Украинская киноиндустрия во время войны” и “Снимать в Украине: Поддержка и сотрудничество”.

Стоит знать

В 2019 году в программе Orizzonti Венецианского кинофестиваля победил фильм “Атлантида” режиссера Валентина Васяновича.

Действие фильма разворачивается в 2025 году. После победы Украины в войнах с россией главный герой возвращается домой. На востоке Украины все предприятия остановились, и территория стала безлюдной, поэтому практически невозможно найти работу. К тому же у мужчины развивается посттравматический стресс.

Дополнительно

Венецианский кинофестиваль был основан в 1932 году как кинематографическая часть Венецианского биеннале - выставки современного искусства, уже существовавшей несколько лет. Он до сих пор официально сохраняет тогдашнее название “Международная выставка кинематографического искусства”.

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