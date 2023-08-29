Сьогодні розпочинається 80-й Венеційський кінофестиваль: як буде представлена Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні в Італії розпочинається ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. Україна теж долучиться до участі у цьому престижному кінофорумі, пише УНН.
Розпочнеться фестиваль показом стрічки режисера Едоардо Де Анджеліса “Капітан”, а завершиться 9 вересня демонстрацією фільму “Суспільство снігу” режисера Хуана Антоніо Байона.
За головний приз фестивалю — Золотого лева цього року поборються 23 стрічки. Головою журі фестивалю цього року став відомий режисер Дам’єн Шазель.
Як буде представлена Україна
Українські фільми не попали в основну конкурсну програму. Водночас, в рамках програми Orizzonti Extra покажуть фільм української режисерки Анни Бурячкової “Назавжди-Назавжди” про життя київських підлітків наприкінці 90-х років.
У програмі Giornate degli Autori буде представлена стрічка спільного виробництва України, Словаччини та Чехії “Фотофобія” режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика.
Фільм розказує історію хлопця, який разом батьками живе на станції харківського метро, і вони бояться випускати його на вулицю, адже світло є символом війни та небезпеки.
У програмі Venice Classics буде представлена українська класика — “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова.
Окрім цього у рамках фестивалю відбудеться прем’єра імерсивного проєкту “Перша доба”, ідея якого — завдяки вірутальній реальності перемістити глядачів у події першого дня повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, до Бучі та Бородянки.
Також 6 вересня відбудеться у Spazio Incontri в готелі Excelsior відбудеться Український день Венеційського фестивалю, який включатиме у себе проведення двох панелей: “Українська кіноіндустрія під час війни” та “Знімати в Україні: Підтримка та співпраця”.
Варто знати
У 2019 році у програмі Orizzonti Венеційського кінофестивалю переміг фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича.
Дія фільму розгортається у 2025 році. Після перемоги України у війн з росією головний герой повертається додому. На сході України всі підприємства зупинилися, і територія стала безлюдною, тому практично неможливо знайти роботу. До того ж у чоловіка розвивається посттравматичний стрес.
Додатково
Венеційський кінофестиваль був заснований у 1932 році як кінематографічна частина Венеційського бієнале - виставки сучасного мистецтва, що вже існувала кілька років. Він і досі офіційно зберігає тодішню назву “Міжнародна виставка кінематографічного мистецтва”.
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