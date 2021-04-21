Сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом пишет УНН.
Детали
Прессекретар президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию, которое начнется в 12:00, будет постковидним.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава государства может сделать заявления и по Украине.
“Я хочу предупредить мир, что мы можем еще раз услышать некоторые ложные рассказа. Он может попытаться представить Россию как осажденную крепость, окруженную НАТО и врагами ”, - сказал министр.
Дополнение
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.
На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. В частности, он предусматривает введение секторальных санкций ЕС.
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