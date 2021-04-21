Сьогодні президент РФ Володимир Путін виступить з посланням Федеральним зборам

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що послання Путіна Федеральним зборам, яке розпочнеться о 12:00, буде постковідним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що глава РФ може зробити заяви і щодо України.

“Я хочу попередити світ, що ми можемо ще раз почути деякі оманливі розповіді. Він може спробувати представити Росію як обложену фортецю, оточену НАТО і ворогами”, — сказав міністр.

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.

На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Зокрема, він передбачає запровадження секторальних санкцій ЄС.

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