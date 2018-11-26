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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Сегодня поставят на голосование ВР постановление о выборах Президента 31 марта

Сегодня поставят на голосование ВР постановление о выборах Президента 31 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. На рассмотрение Верховной Рады будет поставлен проект постановления о проведении выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, но после принятия закона о введении военного положения. Об этом сегодня заявил председатель парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания парламента, где рассматривается законопроект о введении военного положения, передает корреспондент УНН.

“После голосования за военное положение нами будет проголосовано постановление о проведении выборов 31 марта авторства председателя Верховной Рады Украины Парубия. Мы снимем любую интригу”, — заявил председатель парламента.

Как сообщал УНН, во время консультаций в Верховной Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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