Сегодня поставят на голосование ВР постановление о выборах Президента 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На рассмотрение Верховной Рады будет поставлен проект постановления о проведении выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, но после принятия закона о введении военного положения. Об этом сегодня заявил председатель парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания парламента, где рассматривается законопроект о введении военного положения, передает корреспондент УНН.
“После голосования за военное положение нами будет проголосовано постановление о проведении выборов 31 марта авторства председателя Верховной Рады Украины Парубия. Мы снимем любую интригу”, — заявил председатель парламента.
Как сообщал УНН, во время консультаций в Верховной Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте.
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.