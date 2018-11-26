Сьогодні поставлять на голосування ВР постанову про вибори Президента 31 березня

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На розгляд Верховної Ради буде поставлено проект постанови про проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року, але після ухвалення закону про запровадження воєнного стану. Про це сьогодні заявив голова парламенту Андрій Парубій під час позачергового засідання парламенту, де розглядається законопроект щодо введення воєнного стану, передає кореспондент УНН.

“Після голосування за воєнний стан нами буде проголосована постанова про проведення виборів 31 березня авторства голови Верховної Ради України Парубія. Ми знімемо будь-яку інтригу”, — оголосив голова парламенту.

Як повідомляв УНН, під час консультацій у Верховній Раді було ухвалено рішення, що воєнний стан вводитиметься на 30 днів, а президентські вибори пройдуть у березні.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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