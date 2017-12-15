Сегодня вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодачих актов", который дает старт судебной реформе, передает УНН.
Этот закон вступает в силу со дня начала работы Верховного суда, определенного решением его пленума соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей".
Отметим, 30 ноября во время пленума Верховного суда было принято решение, что новый Верховный суд начнет свою работу 15 декабря 2017 года.
Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.
Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.
Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.