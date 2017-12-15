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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 103400 просмотра

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10 марта, 15:15 • 118187 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106145 просмотра

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Сегодня вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы

Сегодня вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы

Киев  •  УНН

 • 15564 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодачих актов", который дает старт судебной реформе, передает УНН.

Этот закон вступает в силу со дня начала работы Верховного суда, определенного решением его пленума соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей".

Отметим, 30 ноября во время пленума Верховного суда было принято решение, что новый Верховный суд начнет свою работу 15 декабря 2017 года.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.

Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

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