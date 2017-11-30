Новий Верховний Суд офіційно приступить до роботи 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Новий Верховний Суд офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду, передає кореспондент УНН.
Під час розгляду цього питання суддя-доповідач Лариса Рогач запропонувала визначити днем початку роботи Верховного Суду 15 грудня 2017 року до 100-річчя створення Генерального суду Української Народної Республіки.
Варто зазначити, що кілька суддів запропонували й інші дати, а саме 2 та 15 січня.
Проте більшість суддів, все ж таки, проголосували за визначення дня початку роботи Верховного Суду 15 грудня 2017 року.
Нагадаємо, Верховний Суд планує обрати голову на першому засіданні.