Новий Верховний Суд офіційно приступить до роботи 15 грудня

Під час розгляду цього питання суддя-доповідач Лариса Рогач запропонувала визначити днем початку роботи Верховного Суду 15 грудня 2017 року до 100-річчя створення Генерального суду Української Народної Республіки.

Варто зазначити, що кілька суддів запропонували й інші дати, а саме 2 та 15 січня.

Проте більшість суддів, все ж таки, проголосували за визначення дня початку роботи Верховного Суду 15 грудня 2017 року.

Нагадаємо, Верховний Суд планує обрати голову на першому засіданні.