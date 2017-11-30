Новий Верховний Суд планує обрати голову на першому засіданні

"Зареєстровано 111 суддів. Я оголошую засідання пленуму відкритим", - сказав голова організаційного комітету Верховного Суду Дмитро Луспеник.

Зокрема, як повідомив Д.Луспеник, сьогодні на у порядку денному Пленуму ВС передбачено 7 питань. Серед них: затвердження Регламенту Верховного Суду, визначення Дня початку роботи суду, обрання голови та зуступника голови Верховного Суду.

Також судді планують сьогодні затвердити стратегію діяльності Верховного Суду.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.