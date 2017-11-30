Новий Верховний Суд планує обрати голову на першому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Розпочалося перше пленарне засідання нового Верховного Суду, на якому сьогодні планується обрати голову суду та його заступника, передає кореспондент УНН.
"Зареєстровано 111 суддів. Я оголошую засідання пленуму відкритим", - сказав голова організаційного комітету Верховного Суду Дмитро Луспеник.
Зокрема, як повідомив Д.Луспеник, сьогодні на у порядку денному Пленуму ВС передбачено 7 питань. Серед них: затвердження Регламенту Верховного Суду, визначення Дня початку роботи суду, обрання голови та зуступника голови Верховного Суду.
Також судді планують сьогодні затвердити стратегію діяльності Верховного Суду.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.
Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.
Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.