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Новий Верховний Суд планує обрати голову на першому засіданні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Розпочалося перше пленарне засідання нового Верховного Суду, на якому сьогодні планується обрати голову суду та його заступника, передає кореспондент УНН.

"Зареєстровано 111 суддів. Я оголошую засідання пленуму відкритим", - сказав голова організаційного комітету Верховного Суду Дмитро Луспеник.

Зокрема, як повідомив Д.Луспеник, сьогодні на у порядку денному Пленуму ВС передбачено 7 питань. Серед них: затвердження Регламенту Верховного Суду, визначення Дня початку роботи суду, обрання голови та зуступника голови Верховного Суду.

Також судді планують сьогодні затвердити стратегію діяльності Верховного Суду.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.

Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.

Законопроект, за повідомленням АП, був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.

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