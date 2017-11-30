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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75235 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64286 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71762 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79518 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117333 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143554 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107375 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108803 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Новый Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании

Новый Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Началось первое пленарное заседание нового Верховного Суда, на котором сегодня планируется избрать председателя суда и его заместителя, передает корреспондент УНН.

"Зарегистрировано 111 судей. Я объявляю заседание пленума открытым", - сказал председатель организационного комитета Верховного Суда Дмитрий Луспенык.

В частности, как сообщил Д.Луспеник, сегодня на в повестке дня Пленума ВС предусмотрено 7 вопросов. Среди них: утверждение Регламента Верховного Суда, определение Дня начала работы суда, избрание председателя и зуступника председателя Верховного Суда.

Также судьи планируют сегодня утвердить стратегию деятельности Верховного Суда.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.

Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

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