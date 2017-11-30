Новый Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании

"Зарегистрировано 111 судей. Я объявляю заседание пленума открытым", - сказал председатель организационного комитета Верховного Суда Дмитрий Луспенык.

В частности, как сообщил Д.Луспеник, сегодня на в повестке дня Пленума ВС предусмотрено 7 вопросов. Среди них: утверждение Регламента Верховного Суда, определение Дня начала работы суда, избрание председателя и зуступника председателя Верховного Суда.

Также судьи планируют сегодня утвердить стратегию деятельности Верховного Суда.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.

Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.