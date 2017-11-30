Новый Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Началось первое пленарное заседание нового Верховного Суда, на котором сегодня планируется избрать председателя суда и его заместителя, передает корреспондент УНН.
"Зарегистрировано 111 судей. Я объявляю заседание пленума открытым", - сказал председатель организационного комитета Верховного Суда Дмитрий Луспенык.
В частности, как сообщил Д.Луспеник, сегодня на в повестке дня Пленума ВС предусмотрено 7 вопросов. Среди них: утверждение Регламента Верховного Суда, определение Дня начала работы суда, избрание председателя и зуступника председателя Верховного Суда.
Также судьи планируют сегодня утвердить стратегию деятельности Верховного Суда.
Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.
Президент Петр Порошенко 22 ноября подписал закон.
Законопроект, по сообщению АП, был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.