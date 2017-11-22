Президент підписав низку кодексів у межах судової реформи (доповнено)

За інформацією АПУ, законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.

"Норми цього закону розширюють способи судового захисту та засоби доказування у судовому процесі, забезпечують його відкритість та прозорість, добросовісність користування процесуальними правами, компенсацію судових витрат, розумні строки розгляду справ та правову визначеність, тощо. Також передбачене запровадження системи "електронного суду", яка спростить комунікацію із судом та зменшить витрати на утримання судової системи", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави АП та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов зазначив: "Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду".

Нагадаємо, 31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 жовтня.