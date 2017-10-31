Закон про судову реформу направили на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України, передає УНН з посиланням на офіційний сайт парламенту.
Згідно з інформацією офіційного сайту ВР, 30 жовтня цей закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, того ж дня він направлений на підпис Президентові України.
Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому.