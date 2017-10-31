Закон про судову реформу направили на підпис Президенту

Згідно з інформацією офіційного сайту ВР, 30 жовтня цей закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, того ж дня він направлений на підпис Президентові України.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому.