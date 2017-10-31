Закон о судебной реформе направлен на подпись Президенту

Согласно информации официального сайта ВР, 30 октября этот закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий и в тот же день он направлен на подпись Президенту Украины.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом.