Закон о судебной реформе направлен на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины, передает УНН со ссылкой на официальный сайт парламента.
Согласно информации официального сайта ВР, 30 октября этот закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий и в тот же день он направлен на подпись Президенту Украины.
Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом.