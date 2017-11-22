Президент подписал ряд кодексов в рамках судебной реформы (дополнено)

По информации АПУ, законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

"Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность, и др. Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы", - говорится в сообщении.

Заместитель главы АП и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: "Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд".

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов был направлен на подпись Президенту Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 3 октября.