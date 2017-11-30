Новый Верховный Суд официально приступит к работе 15 декабря

При рассмотрении этого вопроса судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем ​​начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года к 100-летию создания Генерального суда Украинской Народной Республики.

Стоит отметить, что несколько судей предложили и другие даты, а именно 2 и 15 января.

Однако большинство судей, все же проголосовали за определение дня начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года.

Напомним, Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании.