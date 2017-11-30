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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Новый Верховный Суд официально приступит к работе 15 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Новый Верховный Суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017 года. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда, передает корреспондент УНН.

При рассмотрении этого вопроса судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем ​​начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года к 100-летию создания Генерального суда Украинской Народной Республики.

Стоит отметить, что несколько судей предложили и другие даты, а именно 2 и 15 января.

Однако большинство судей, все же проголосовали за определение дня начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года.

Напомним, Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании.

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