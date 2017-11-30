Новый Верховный Суд официально приступит к работе 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Новый Верховный Суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017 года. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда, передает корреспондент УНН.
При рассмотрении этого вопроса судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года к 100-летию создания Генерального суда Украинской Народной Республики.
Стоит отметить, что несколько судей предложили и другие даты, а именно 2 и 15 января.
Однако большинство судей, все же проголосовали за определение дня начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017 года.
Напомним, Верховный Суд планирует избрать председателя на первом заседании.