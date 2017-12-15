Сьогодні набули чинності зміни до кодексів у рамках судової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні набуває чинності закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодачих актів", який дає старт судовій реформі, передає УНН.
Цей закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його пленуму відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів".
Зазначимо, 30 листопада під час пленуму Верховного суду було ухвалено рішення, що новий Верховний суд розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.
Президент Петро Порошенко 22 листопада підписав закон.
Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.