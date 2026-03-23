Собирал для рф данные о танке "Оплот" - мужчина приговорен к 14 годам
Киев • УНН
Житель Харьковщины осужден за передачу рф имитационных чертежей танка Т-84БМ. Агента задержали во время получения очередного пакета псевдодокументов.
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, который был завербован российской стороной в 2020 году и выполнял задачи по получению закрытых технических материалов об украинском танке Т-84БМ "Оплот". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
По публичному обвинению Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 54-летнего мужчину в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему назначено 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Прокуроры в суде доказали, что житель Харьковского района был завербован российской стороной в 2020 году и выполнял задачи по получению закрытых технических материалов о новейшем украинском танке Т-84БМ "Оплот".
Для получения секретной информации он пытался привлечь сотрудника государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", который работал над разработкой этой техники. Правоохранители действовали на опережение: подготовили имитационные материалы, воспроизводившие вид реальной документации, но не содержавшие государственной тайны. Получив их, мужчина сделал фотокопии и передал представителю РФ
Агента задержали "на горячем" в Харькове в конце февраля 2021 года во время получения очередного пакета псевдодокументов. В суде он вины не признал и отказался от дачи показаний, однако его причастность подтверждена собранными доказательствами.
Напомним
