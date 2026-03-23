Збирав для рф дані про танк "Оплот" - чоловіка засуджено до 14 років

Суд призначив 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіку, який був завербований російською стороною у 2020 році, та виконував завдання зі здобуття закритих технічних матеріалів про український танк Т-84БМ "Оплот". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 54-річного чоловіка у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що житель Харківського району був завербований російською стороною у 2020 році та виконував завдання зі здобуття закритих технічних матеріалів про новітній український танк Т-84БМ "Оплот".

Для отримання секретної інформації він намагався залучити співробітника державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова", який працював над розробкою цієї техніки. Правоохоронці діяли на випередження: підготували імітаційні матеріали, що відтворювали вигляд реальної документації, але не містили державної таємниці. Отримавши їх, чоловік зробив фотокопії та передав представнику рф - додали в ОГП.

Агента затримали "на гарячому" у Харкові наприкінці лютого 2021 року під час отримання чергового пакета псевдодокументів. У суді він вини не визнав і відмовився від надання показань, однак його причетність підтверджено зібраними доказами.

