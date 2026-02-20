Снег и гололедица: какой будет погода в Украине в пятницу

В пятницу, 20 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных, днем и в восточных областях ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега (в северных областях местами небольшой снег), на остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.

Ветер северо-западный, на юго-востоке страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 1-7° тепла, в Крыму до 12° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха -4°...-2°.

