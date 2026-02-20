Снег и гололедица: какой будет погода в Украине в пятницу

$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 22601 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 43738 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 26680 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 43424 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 27819 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 39313 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28713 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26718 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26117 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19379 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета19 февраля, 20:57 • 30781 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11602 просмотра
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 11727 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 15031 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 14869 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 27358 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 43401 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 39305 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 38174 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 49846 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11686 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 24315 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 28664 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 28082 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 35733 просмотра
Снег и гололедица: какой будет погода в Украине в пятницу

Киев • УНН

 • 2248 просмотра

20 февраля в Украине ожидаются умеренные осадки в виде снега, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -6° до +12°.

Снег и гололедица: какой будет погода в Украине в пятницу

В пятницу, 20 февраля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных, днем и в восточных областях ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега (в северных областях местами небольшой снег), на остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.

Ветер северо-западный, на юго-востоке страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны 1-7° тепла, в Крыму до 12°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха -4°...-2°.

Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля15.02.26, 13:51 • 50533 просмотра

Вадим Хлюдзинский

