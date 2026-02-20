Сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні у п'ятницю
Київ • УНН
20 лютого в Україні очікуються помірні опади у вигляді снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від -6° до +12°.
У п'ятницю, 20 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях очікуються помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, на південному сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу; на Закарпатті, півдні та південному сході країни 1-7° тепла, в Криму до 12°
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря -4°...-2°.
