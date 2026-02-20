$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 19846 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 37985 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 25181 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 40976 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 26599 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38211 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28293 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26531 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25863 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19287 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 40987 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38216 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 37414 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 49222 перегляди
Сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні у п'ятницю

Київ • УНН

 • 144 перегляди

20 лютого в Україні очікуються помірні опади у вигляді снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від -6° до +12°.

Сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні у п'ятницю

У п'ятницю, 20 лютого, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях очікуються помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на південному сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу; на Закарпатті, півдні та південному сході країни 1-7° тепла, в Криму до 12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря -4°...-2°.

Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого15.02.26, 13:51 • 50528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні