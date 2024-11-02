Снаряды из Ливана ранили семь человек в центре Израиля
Киев • УНН
Три снаряда, выпущенные с территории Ливана, привели к ранению семи человек в центральной части Израиля. Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, один упал на территории страны.
Утром в центре Израиля семь человек получили ранения в результате запуска трех снарядов из Ливана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН .
Детали
По информации национальной службы скорой помощи, израильские военные подтвердили, что снаряды были нацелены на израильскую территорию, активируя сирены в нескольких регионах.
Израильская армия сообщила, что часть снарядов была перехвачена системой ПВО. Также указано, что один из снарядов упал на территории, однако детали происшествия еще не уточнены. Местные власти продолжают мониторинг ситуации и призывают жителей соблюдать осторожность.
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