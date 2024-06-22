На юге Китая продолжаются проливные дожди, вызвавшие внезапные наводнения и оползни. Десятки тысяч человек эвакуированы, под угрозой-миллионы. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Десятки тысяч человек на юге Китая были эвакуированы, и еще больше людей потенциально находятся под угрозой, поскольку смертоносные проливные дожди продолжают обрушиваться на регион, вызывая внезапные наводнения и оползни.

Китайская государственная телерадиокомпания CCTV сообщила в пятницу, что по меньшей мере 47 человек погибли в городе Мэйчжоу в провинции Гуандун, одном из наиболее пострадавших мест на фоне сообщений о рекордных наводнениях на берегах рек Соньюань и шика.

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