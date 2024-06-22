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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Смертоносні дощі на півдні Китаю змушують до масової евакуації

Київ • УНН

 • 24765 перегляди

Смертельні проливні дощі на півдні Китаю спричинили повені та зсуви, в результаті яких у Мейчжоу загинуло щонайменше 47 людей, а десятки тисяч були змушені евакуюватися, а ще мільйони опинилися в небезпеці.

Смертоносні дощі на півдні Китаю змушують до масової евакуації

На півдні Китаю тривають проливні дощі, що спричинили раптові повені та зсуви. Десятки тисяч людей евакуйовано, під загрозою – мільйони. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Десятки тисяч людей на півдні Китаю були евакуйовані, і ще більше людей потенційно знаходяться під загрозою, оскільки смертоносні проливні дощі продовжують обрушуватися на регіон, викликаючи раптові повені та зсуви.

Китайська державна телерадіокомпанія CCTV поінформувала в п'ятницю, що щонайменше 47 людей загинули в місті Мейчжоу в провінції Гуандун, одному з найбільш постраждалих місць на тлі повідомлень про рекордні повені на берегах річок Сон'юань і Шику.

Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей 18.06.24, 06:04 • 20209 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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