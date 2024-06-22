Смертоносні дощі на півдні Китаю змушують до масової евакуації
Київ • УНН
Смертельні проливні дощі на півдні Китаю спричинили повені та зсуви, в результаті яких у Мейчжоу загинуло щонайменше 47 людей, а десятки тисяч були змушені евакуюватися, а ще мільйони опинилися в небезпеці.
На півдні Китаю тривають проливні дощі, що спричинили раптові повені та зсуви. Десятки тисяч людей евакуйовано, під загрозою – мільйони. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Десятки тисяч людей на півдні Китаю були евакуйовані, і ще більше людей потенційно знаходяться під загрозою, оскільки смертоносні проливні дощі продовжують обрушуватися на регіон, викликаючи раптові повені та зсуви.
Китайська державна телерадіокомпанія CCTV поінформувала в п'ятницю, що щонайменше 47 людей загинули в місті Мейчжоу в провінції Гуандун, одному з найбільш постраждалих місць на тлі повідомлень про рекордні повені на берегах річок Сон'юань і Шику.
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