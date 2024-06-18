Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей
Київ • УНН
Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.
Проливні дощі в Центральній Америці призвели до повеней і зсувів ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє Agence France-Presse, передає УНН.
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У Центральній Америці спостерігається серія стихійних лих, що призвели до трагічних наслідків. Проливні дощі спричинили повені і зсуви ґрунту, що призвели до загибелі щонайменше 13 осіб у Сальвадорі та Гватемалі.
Сальвадор, який виявився особливо уразливим перед природними катаклізмами, зазнав найбільших втрат. За останні вихідні та понеділок тут загинуло 11 осіб. У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася, Конгрес країни оголосив надзвичайний стан.
У сусідній Гватемалі двоє людей втратили життя внаслідок обвалу стіни, що сталася в неділю.
На південноамериканському березі, в Еквадорі, кількість загиблих від зсуву ґрунту, який стався у вихідні, зросла з шести до семи осіб.
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