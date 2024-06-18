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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей

Київ • УНН

 • 20209 перегляди

Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.

Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей

Проливні дощі в Центральній Америці призвели до повеней і зсувів ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє Agence France-Presse, передає УНН.

Деталі

У Центральній Америці спостерігається серія стихійних лих, що призвели до трагічних наслідків. Проливні дощі спричинили повені і зсуви ґрунту, що призвели до загибелі щонайменше 13 осіб у Сальвадорі та Гватемалі.

Сальвадор, який виявився особливо уразливим перед природними катаклізмами, зазнав найбільших втрат. За останні вихідні та понеділок тут загинуло 11 осіб. У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася, Конгрес країни оголосив надзвичайний стан.

У сусідній Гватемалі двоє людей втратили життя внаслідок обвалу стіни, що сталася в неділю.

На південноамериканському березі, в Еквадорі, кількість загиблих від зсуву ґрунту, який стався у вихідні, зросла з шести до семи осіб.

В Америці люди спостерігали рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення15.10.23, 00:37 • 495341 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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