Проливные дожди в Центральной Америке привели к наводнениям и оползням, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

В Центральной Америке наблюдается серия стихийных бедствий, которые привели к трагическим последствиям. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни, которые привели к гибели по меньшей мере 13 человек в Сальвадоре и Гватемале.

Сальвадор, который оказался особенно уязвимым перед природными катаклизмами, понес наибольшие потери. За последние выходные и понедельник здесь погибло 11 человек. В связи со сложной ситуацией, сложившейся Конгресс страны объявил чрезвычайное положение.

В соседней Гватемале два человека потеряли жизни в результате обвала стены, произошедшего в воскресенье.

На южноамериканском берегу, в Эквадоре, количество погибших от оползня, который произошел в выходные, возросло с шести до семи человек.

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