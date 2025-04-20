Смерти на дистанции: двое участников погибли на полумарафоне в Казахстане
Киев • УНН
20 апреля во время полумарафона в Алматы скончались двое участников соревнований. Погибшим было 84 и 21 год, они преодолевали дистанцию 21,1 километра.
В казахстанском городе Алматы во время полумарафона скончались два участника забега. Об этом сообщается на сайте соревнований, информирует УНН.
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Отмечается, что 20 апреля во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 километра) и были постоянными участниками забегов в Алматы.
Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и вовремя. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось
Организаторы добавили, что причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. При этом, как сообщила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева, "безопасность участников – приоритет организаторов".
Напомним
В декабре чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Gold Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет. Смерть наступила фактически через неделю после того, как спортсмен завоевал чемпионский титул.
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