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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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Смерти на дистанции: двое участников погибли на полумарафоне в Казахстане

Киев • УНН

 • 304 просмотра

20 апреля во время полумарафона в Алматы скончались двое участников соревнований. Погибшим было 84 и 21 год, они преодолевали дистанцию 21,1 километра.

Смерти на дистанции: двое участников погибли на полумарафоне в Казахстане

В казахстанском городе Алматы во время полумарафона скончались два участника забега. Об этом сообщается на сайте соревнований, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что 20 апреля во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 километра) и были постоянными участниками забегов в Алматы.

Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и вовремя. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось

- говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. При этом, как сообщила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева, "безопасность участников – приоритет организаторов".

Напомним

В декабре чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Gold Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет. Смерть наступила фактически через неделю после того, как спортсмен завоевал чемпионский титул.

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт10.02.25, 17:21 • 157263 просмотра

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